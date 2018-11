KTX Jinju-Séoul : plus de trois heures d’arrêt à cause d’une panne de courant

Photo : YONHAP News

700 passagers d’un KTX reliant Jinju à Séoul ont passé plus de trois heures bloqués dans leur train hier soir. En cause, une panne d’alimentation électrique.Il était environ 17h quand l'incident a eu lieu près de la station d’Osong, dans le centre du pays. Le transfert des passagers vers un autre train n'a eu lieu que trois heures plus tard. La société publique des chemins de fer (Korail) a rétabli la liaison électrique.Conséquences de la panne : le trafic a été fortement perturbé. Un total de 27 trains ont été retardés de trois à cinq heures. A 5h ce matin, la circulation des trains est revenue à la normale.La Korail cherche à connaître les causes exactes de la coupure de courant.