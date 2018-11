Pollution de l’air : un sud-Coréen gagnerait 1,4 an d’espérance de vie en cas de respect des recommandations de l’OMS

Photo : YONHAP News

Chaque sud-Coréen pourrait espérer vivre 1,4 an de plus, si le nuage de particules fines qui flotte à longueur d'année était inférieur à la limite recommandée par l'Organisation mondiale pour la santé (OMS). C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude de l'institut de politique énergétique de l'université de Chicago (EPIC), publiée lundi.Ces travaux mesurent « les risques de mort prématurée à partir de l'espérance de vie qu'aurait une personne si elle n'était exposée qu'au niveau de particules fines recommandé par l'OMS pour la santé ». L'institution conseille de ne pas dépasser 10 microgrammes en concentration annuelle de PM 2,5.L’étude américaine a aussi analysé que les habitants de New Delhi, la capitale de l’Inde, perdraient près de dix ans d’espérance de vie, en moyenne. Mais ils pourraient espérer vivre 4,3 ans de plus si les recommandations de l’OMS étaient suivies.Toujours selon le rapport de l’EPIC, au niveau mondial, en 2016, l’espérance de vie a été réduite de 1,8 an en moyenne à cause de la pollution atmosphérique. Celle-ci est désormais devenue le premier responsable de la diminution de la durée de vie, devant le tabac (1,6 an), l’alcool et les drogues (11 mois).