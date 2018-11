Le gouvernement s’engage dans la lutte contre le streaming douteux

Photo : YONHAP News

Le gouvernement monte au créneau pour lutter contre la tentative de manipulation des classements musicaux diffusés sur les plateformes de streaming.A en croire le projet de budget du ministère de la Culture pour l’année prochaine, un crédit de 600 millions de wons est alloué à cette bataille. Par ailleurs, il a d’ores et déjà exhorté les six principaux services de vente de musique en ligne, dont MelOn, Bugs et Soribada, à lui fournir les données sur les pratiques douteuses visant à trafiquer les listes des musiques les plus écoutées.L’exécutif a décidé de s’engager dans cette action, jugeant que la manipulation du streaming menace désormais l’industrie concernée.Avant le gouvernement, plusieurs artistes et agences de musique et de divertissement comme SM Entertainment avaient déjà porté plainte devant le Parquet.Une réglementation existe cependant. Il s’agit de la loi sur la promotion de l’industrie musicale, révisée en 2016. Selon le texte, les auteurs de telles pratiques sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou d’une amende de 20 millions de wons.