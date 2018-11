Cantine gratuite dès 2019 pour tous les lycéens de terminale de Séoul

Photo : YONHAP News

A compter de l’année prochaine, la cantine sera gratuite pour tous les élèves de terminale des lycées de Séoul. Un total de 84 700 élèves seront concernés.C'est une décision qui a été prise aujourd’hui en vertu d’un accord entre l’exécutif et le conseil municipaux de la capitale et le rectorat de l’académie de Séoul. Pour ce projet pilote, la mairie et le rectorat devront débloquer au moins 50 milliards de wons.L’accord prévoit qu’à partir de 2021, la gratuité s’appliquera aux lycéens toutes classes confondues à Séoul.