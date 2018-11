Le mercure tombe à -3°C à Séoul

Photo : YONHAP News

Les Séouliens se sont réveillés ce matin dans le froid. Le mercure est tombé à -3°C dans la capitale sud-coréenne. C’est la température la plus basse de la saison, et d’après les prévisions de Météo-Corée, il ne fera que 7°C dans l’après-midi. Bonnet, écharpe et gants... ils ont dû alors bien s’armer pour rejoindre le bureau ou l’école.Idem dans d’autres régions du pays du Matin clair. Il fait quatre à neuf degrés de moins qu’hier. A Chuncheon, dans le nord-est de la Corée du Sud, par exemple, le thermomètre indique actuellement -4°C.