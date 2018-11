Mattis : la taille de l’exercice Foal Eagle sera réduite

Photo : YONHAP News

L’ampleur des manœuvres Foal Eagle (FE) va être réduite. C’est ce qu’a annoncé mercredi le secrétaire américain à la Défense auprès des journalistes. Selon James Mattis, l’exercice est en train d’être ajusté à la marge afin de ne pas nuire aux efforts diplomatiques entre Pyongyang et Washington.Foal Eagle, qui se déroule chaque année au printemps, est l’un des trois importants entraînements militaires conjointement menés par la Corée du Sud et les Etats-Unis avec Ulchi Freedom Guardian (UFG) et Key Resolve (KR).Dans un contexte de dégel des tensions dans la péninsule coréenne, les deux alliés ont suspendu ou repoussé au total quatre exercices conjoints cette année.