Le sud-Coréen Kim Jong-yang élu à la tête d’Interpol

Photo : YONHAP News

L'Organisation internationale de police criminelle, ou Interpol, a un nouveau président. Il est sud-Coréen et il s’appelle Kim Jong-yang. L’élection s’est déroulée hier lors de la 87e assemblée générale annuelle tenue à Dubaï, aux Emirats arabes unis.L'ancien chef de l'Agence de police du Gyeonggi, qui avait assuré l'intérim depuis la démission de Meng Hongwei, devient ainsi le premier sud-Coréen à diriger cette organisation internationale.Le secrétaire général d’Interpol, Jürgen Stock, a déclaré que l’élection s’était déroulée d’une manière démocratique et transparente. Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, s’est pour sa part félicité de cette nouvelle via son fil Twitter en qualifiant Kim de personne idéale pour diriger cette institution.