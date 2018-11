Les deux Corées vont connecter une route dans la DMZ

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Corée du Nord vont connecter aujourd’hui une route traversant la ligne de démarcation militaire, à l'intérieur de la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule coréenne.Plus précisément, les deux pays effectueront la liaison au niveau d’Arrowhead Ridge, à Cheorwon, dans la province de Gangwon, où des opérations de déminage sont en cours dans le cadre de l’excavation commune des vestiges de la guerre fratricide.Selon les autorités, la route tactique non pavée traversera la DMZ sur une distance de 1,7 km avec une largeur maximale de 12 m.C’est la première fois que Séoul et Pyongyang ouvrent un chemin à travers leur frontière, fortement fortifiée, depuis l’accord d’armistice de 1953.Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’accord militaire conclu le 19 septembre dernier à Pyongyang.