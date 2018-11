Ministère de la Défense : Séoul et Washington joignent leurs efforts en vue de dénucléariser la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les ministères de la Défense de la Corée du Sud et des Etats-Unis collaborent étroitement afin d’épauler les efforts diplomatiques des deux gouvernements en vue de dénucléariser la Corée du Nord. C’est ce qu’a déclaré, ce matin, la porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense au cours d’un briefing régulier.A propos de la déclaration du secrétaire américain à la Défense, selon laquelle l’ampleur de l’exercice militaire Foal Eagle allait être réduite, Choi Hyun-soo a expliqué que compte tenu de la situation géopolitique, Séoul et Washington se penchaient sur les prochaines manœuvres conjointes.Mercredi, James Mattis a fait savoir auprès des journalistes que l’entraînement annuel était en train d’être ajusté à la marge afin de ne pas nuire aux efforts diplomatiques entre Pyongyang et Washington.