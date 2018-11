L’Onu pourrait bientôt approuver l’exemption du projet ferroviaire intercoréen de ses sanctions

Photo : YONHAP News

Alors que les Etats-Unis sont récemment revenus sur leur réticence au projet de chemin de fer intercoréen, le Conseil de sécurité des Nations unies s’apprêterait à l’exempter de ses sanctions dans quelques jours. Une fois achevées ces procédures, les deux Corées pourraient entamer les travaux nécessaires pour lancer une enquête conjointe.Selon une source diplomatique, sur demande de Séoul, les discussions entre ce dernier et le comité chargé des sanctions contre Pyongyang, placé sous l’égide de l’organe sécuritaire de l’Onu, sont actuellement en cours. Afin d’obtenir cette exemption, 15 pays membres du conseil doivent aboutir à un consensus.Plus tôt dans la semaine, la Corée du Sud aurait transmis aux Etats-Unis, lors d’une réunion de leur groupe de travail, une liste des articles, dont des produits pétroliers, qui devraient être acheminés vers le pays communiste dans le cadre du projet ferroviaire. A cette occasion, l’administration Trump a manifesté son soutien pour cette initiative. Et étant donné que la Chine et la Russie plaident pour un apaisement des sanctions, la dérogation pourrait être bientôt approuvée.