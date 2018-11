Photo : YONHAP News

Le ciel devrait rester dégagé une bonne partie de la journée, sur l'ensemble du pays, avant de se couvrir dans la soirée pour laisser place à de la neige ou de la pluie demain.Les températures enregistrées ce matin étaient les plus fraîches de la saison, avec notamment -4°C dans la capitale. Cet après-midi, d’après Météo-Corée, on attendait 6°C à Séoul, 7°C à Daejeon, 9°C à Daegu, 10°C à Gwangju, 11°C à Busan et enfin 13°C sur l’île de Jeju.