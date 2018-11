Six sud-Coréens sur dix ont déjà vu une « fake news »

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, six adultes sud dix ont déclaré avoir déjà visionné une « fake news ». C’est ce que révèle un sondage que Korea Research a mené du 25 octobre au 1er novembre auprès de 1 312 individus.Si on regarde de près cette étude réalisée à la demande de Barun ICT, un institut sous la tutelle de l’université Yonsei : 88,6 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles ont entendu parler de ces « fausses nouvelles ». Et 60,6 % disent en avoir fait directement l’expérience.Alors, par quel moyen sont-elles tombées sur ces informations fallacieuses ? Viennent en tête des sites de clips vidéo comme YouTube, avec 20,9 %.