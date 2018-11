Les sud-Coréens prennent toujours en charge une large part de leurs frais médicaux

Photo : KBS News

En Corée du Sud, la part des frais médicaux que prennent en charge les patients reste plus élevée que dans la plupart des pays membres de l’OCDE, bien que cette proportion continue de diminuer ces dernières années. Par ailleurs, la part des frais médicaux couverts par les ressources publiques est inférieure à la moyenne des pays industrialisés.Selon les données de l’OCDE, dévoilées aujourd’hui par les autorités sanitaires du pays, les foyers payaient 33,3 % de leurs frais médicaux en 2016 contre 34,6 % en 2011, alors que la moyenne des Etats membres de l’OCDE est de 20,3 %. Ce qui place la Corée du Sud au 4e rang parmi les pays où cette part est la plus élevée, après la Lettonie (45 %), le Mexique (40,4%) et la Grèce (34,3%).Quant à la part prise en charge par les ressources publiques, telles que la recette fiscale ou les assurances publiques, elle était de 58,2 % contre 73,5 % pour la moyenne de l’OCDE.Cette situation devrait s’améliorer avec la réforme de la sécurité sociale mise en place par l’administration Moon Jae-in depuis son arrivée au pouvoir l’année dernière. Sa politique consiste, en effet, à augmenter le nombre des soins couverts par le régime public de l’assurance maladie.