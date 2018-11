Leucémie : Samsung Electronics présente des excuses officielles

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a présenté ce matin des excuses officielles pour les cas de leucémie liés au travail sur ses chaînes de production de puces et d'écrans.Auprès de l’association civile « Banolim » chargée de défendre les intérêts des victimes, le géant de l’électronique a également promis de verser une indemnisation allant jusqu’à 150 millions de wons, soit environ 120 000 euros, à chacune d’entre elles d’ici 2028. Les deux parties sont parvenues à cet accord en juillet dernier conformément aux recommandations émises par un comité chargé de régler le différend. La cérémonie de signature du texte portant sur la mise en œuvre de ces recommandations a donc eu lieu aujourd’hui.L’affaire remonte à 2007, suite à la mort d’une jeune ouvrière atteinte de leucémie engendrée par le manque de respect des normes de sécurité dans une usine de semi-conducteurs de la compagnie. Depuis, les anciens employés souffrant de maladies similaires et les familles des victimes ont lutté contre le conglomérat afin d’obtenir des indemnisations et des excuses officielles.