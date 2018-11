Le défunt Père Lee Tae-seok va recevoir une décoration présidentielle du Soudan du Sud

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-soudanais a décerné une décoration présidentielle au défunt Père Lee Tae-seok. Il s’agit d’un prêtre catholique et médecin sud-coréen qui s’est occupé des habitants de Tonj, en proie à la guerre civile et à la pauvreté entre 2001 et 2008, avant de s’éteindre en 2010 d’un cancer à l’âge de 48 ans.Selon le média local Juba Monitor, la cérémonie a eu lieu mardi au palais présidentiel. Le président Salva Kiir a décerné la décoration au représentant de la fondation du Soudan du Sud, Kim Ki-choon. C’est une première depuis la création de cet Etat d'Afrique orientale.Cet événement intervient alors que les livres scolaires racontant ses actions nobles viennent d’être publiés en septembre dernier. Ces manuels vont être distribués dès février 2019 dans les écoles primaires et les lycées sud-soudanais.