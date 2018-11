AIEA : des activités continuent d’être observées sur le site nucléaire nord-coréen de Yongbyon

Photo : YONHAP News

Des activités suspectes continuent d’être détectées sur le site nucléaire nord-coréen de Yongbyon. Afin d’identifier leur nature exacte et leurs objectifs, il faudrait relancer les inspections sur place. C’est ce qu’a affirmé jeudi le secrétaire général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) lors d’une réunion du conseil exécutif de l’organisation.Plus précisément, Yukiya Amano a expliqué que selon des images satellites, il s’agirait de mouvements liés à l’assemblage et au transport de composants du réacteur existant et de celui en construction.Les deux réacteurs en question sont soupçonnés d’avoir été conçus de manière à pouvoir fabriquer les armes nucléaires du pays communiste. Pour rappel, Pyongyang avait expulsé les enquêteurs de l’AIEA en avril 2009.