Séoul sous la neige

Est-ce le début de l’hiver ? Dans la nuit de vendredi à samedi, les premiers flocons sont tombés à Séoul. Ce matin, 7,9 cm de neige ont été mesurés dans la capitale sud-coréenne. En se réveillant, petits et grands ont été émerveillés par la neige.Seul bémol : les voitures ont dû rouler beaucoup plus lentement que d’habitude et certains vols ont été retardés à l’aéroport international de Gimpo tout comme à celui d’Incheon en raison des travaux de dégivrage sur les avions.Il va arrêter de neiger à partir de cet après-midi. Le dernier dimanche du mois de novembre sera tout de même nuageux dans l’ensemble du pays du Matin clair.D’après les prévisions de Météo-Corée, il fera entre 0 et 9°C demain à Chuncheon dans le nord-est, entre 2 et 10°C à Séoul, entre 3 et 11°C à Daejeon dans le centre, et enfin entre 6 et 14°C à Busan, la grande ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule.