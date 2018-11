« 1987 » à l’honneur au Cheongryong Awards 2018

La cérémonie de remise des prix de la 39e édition des Cheongryong Awards s’est déroulée, vendredi soir, au Palais de la paix de l’université Kyunghee à Séoul. C’est « 1987 : When The Day Comes » qui a été élu meilleur film.Ce dernier long-métrage de Jang Joon-whan, qui raconte les mouvements démocratiques sous la dictature des années 1980 en Corée du Sud, avait attiré plus de 7 millions de spectateurs lors de sa sortie en salle en décembre 2017. L’un des rôles principaux est joué par Kim Yun-seok. Ce dernier a également été sacré meilleur acteur.« Cheongryong » signifie « Dragon bleu ». Et les Cheongryong Awards sont l’un des plus prestigieux prix dans le monde du 7e art au pays du Matin clair.