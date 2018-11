Washington exhorte Moscou à bien appliquer les sanctions contre Pyongyang

Les Etats-Unis demandent à la Russie d’appliquer comme il se doit les sanctions contre la Corée du Nord. Cette requête semble avoir été formulée la semaine dernière lors de la tournée asiatique du vice-président américain et plus exactement lors de sa rencontre avec le président russe. C’est ce qu’a dévoilé, jeudi, le chroniqueur de « Washington Post », Josh Rogin, à travers un article intitulé « Quand Mike Pence a rencontré Vladimir Poutine et Xi Jinping ».Selon Rogin, le numéro deux des Etats-Unis, qui avait participé aux sommets de l’Asean et de l’Apec à la place de Donald Trump, a déclaré à son interlocuteur russe qu’en amont du second sommet Washington-Pyongyang, il était crucial que Moscou applique les sanctions onusiennes contre le régime de Kim Jong-un.Pour rappel, les Etats-Unis et la Russie s'affrontent au sujet de ces sanctions depuis le 8 novembre dernier, date à laquelle Moscou avait évoqué la nécessité d’un allégement au cours d’une réunion à huis clos du Conseil de sécurité des nations unies.