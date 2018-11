KCNA : Kim Yong-nam quitte Pyongyang pour une visite en Amérique centrale et du Sud

Photo : KBS News

Le président du présidium de l’Assemblée populaire suprême a quitté Pyongyang pour une visite en Amérique centrale et du Sud. C’est ce qu’ont rapporté aujourd’hui les médias nord-coréens.Selon la KCNA et le Rodong Sinmun, la délégation du pays communiste dirigée par Kim Yong-nam se rendra à Cuba, au Venezuela et au Mexique afin de participer le 1er décembre à la cérémonie d’investiture du président Andrés Manuel López Obrador.L’agence de presse officielle du régime tout comme le journal du Parti des travailleurs n’ont toutefois pas donné la date exacte du départ de Kim. Le 18 novembre dernier, ils avaient annoncé sa tournée en Amérique Latine. Et deux jours plus tard, de hautes personnalités du pays communiste dont Kim ont été aperçues à Pékin.Lors de la cérémonie d’investiture du nouveau président mexicain, la Corée du Sud doit être représentée par sa ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha. Les Etats-Unis, quant à eux, par leur vice-président Mike Pence. Il reste à savoir si des rencontres de haut-rang Séoul-Pyongyang ou Pyongyang-Washigton vont se tenir là-bas.