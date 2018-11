Projet de chemin de fer intercoréen : l’Onu accorde une exemption aux sanctions contre Pyongyang

Photo : KBS

Le Conseil de sécurité des Nations unies a accordé vendredi une exemption aux sanctions imposées à l’encontre de la Corée du Nord pour le projet de chemin de fer intercoréen. Le gouvernement sud-coréen avait demandé la dérogation afin de fournir du carburant et des matériaux nécessaires pour des études conjointes sur le terrain et le Comité des sanctions contre Pyongyang a donné son feu vert à l’unanimité.L’obstacle étant levé, la mise à l’exécution du plan semble s’accélérer. Lors des réunions de haut niveau le mois dernier, les deux Corées s’étaient mises d’accord pour lancer le projet entre fin novembre et début décembre et de mener des enquêtes conjointes dans ce cadre à la fin du mois d’octobre, mais le calendrier a été retardé en raison du non règlement de la question des sanctions.Pourtant, l’exonération du conseil ne concernant que les études communes, il faudrait encore en obtenir davantage pour les travaux du rétablissement des voies ferrées.Les Etats-Unis qui adoptent une position ferme sur les sanctions contre le royaume ermite, ont consenti à une dérogation pour le projet de coopération intercoréenne. Cette décision devrait ouvrir une nouvelle voie aux négociations entre Pyongyang et Washington.