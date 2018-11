Le département d'Etat américain souligne la cohérence des mesures envers Pyongyang

Photo : KBS News

A propos de l’exemption par l’Onu des sanctions infligées à l’encontre de Pyongyang pour les études conjointes intercoréennes nécessaires au rétablissement de voies ferrées, le département d'Etat américain a souligné hier que Washington et Séoul se concertaient étroitement pour mettre en œuvre des mesures qui vont dans le même sens envers la Corée du Nord.Selon un responsable du bureau du porte-parole du département, les Etats-Unis s’efforcent avec ses alliés de réaliser l’objectif de la dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la péninsule, ce que Kim Jong-un s’accorde à accomplir. Leur but est avant tout de mener au succès les négociations entre les deux pays.D’ailleurs, la première réunion du groupe de travail entre Séoul et Washington s’est tenue le 20 novembre dans la capitale américaine. Selon le représentant spécial pour la paix dans la péninsule coréenne Lee Do-hoon, l’allié principal du pays du Matin clair a exprimé sa forte volonté de soutenir de toutes ses forces ce projet ferroviaire intercoréen.