L’examen du projet de budget 2019 continue à l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

Au Parlement, l'examen du projet de budget 2019 dont le montant global s’élève à près de 470 000 milliards de wons, soit environ 370 milliards d’euros, continue.Le sous-comité du budget du Comité spécial sur le budget et les comptes publics discutera aujourd’hui de la réduction des portefeuilles opérationnels du ministère des Finances, de celui de la Défense ainsi que de celui du Territoire. Le débat s’annonce notamment houleux entre les deux camps politiques sur les financements liés à l’emploi et à la coopération intercoréenne.Lors de la discussion de la veille qui s’est déroulée jusqu’à très tard le soir, plusieurs propositions ont été différées. Parmi elles, le projet de soutien à la main d’œuvre internationale, celui de la mise en place des laboratoires universitaires destinées aux auto-entrepreneurs et l’initiative visant à doter les bus du wifi, entre autres.