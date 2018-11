Début imminent de l'étude intercoréenne sur les voies ferrées nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Les deux Corées vont entamer dès aujourd'hui les consultations afin de mener l'état des lieux des voies ferrées nord-coréennes. Effectivement, les sanctions onusiennes contre la Corée du Nord tout comme les mesures punitives américaines viennent d'être partiellement levées pour donner le feu vert à cette étude conjointe, une sorte de préparatif au projet intercoréen de modernisation des chemins de fer nord-coréens.Selon le ministère sud-coréen de la Réunification, l'état des lieux pourra débuter vers la fin de cette semaine, le passage de la ligne de démarcation devant être notifié 48 heures à l’avance auprès du commandement des Nations unies en Corée.Il s'agit des lignes Donghae et Gyeongui, deux voies ferrées transfrontalières situées respectivement à l’est et à l’ouest de la péninsule et coupées depuis la division du pays. Quinze jours sont prévus pour achever les opérations de contrôle.Six wagons sud-coréens seront d'abord transférés au Nord, avant de rouler sur la ligne Gyeongui. L'état des rails, des tunnels et d'autres installations seront ainsi examinés conjointement. Le même procédé sera repris sur la ligne Donghae.Les barrières juridique et diplomatique étant ainsi dégagées, le ministère prévoit l'inauguration des travaux de modernisation d'ici la fin de cette année.