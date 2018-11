Panne de réseau géante à Séoul après un incendie chez KT

Photo : YONHAP News

Un incendie, dont on ne connaît pas encore la cause, s’est déclenché samedi dernier dans un immeuble appartenant à Korea Telecom (KT) situé dans l’arrondissement de Seodaemun à Séoul.Le feu, qui s’est déclenché à 11h12, a détruit 150 m de câbles. Il a fallu environ dix heures pour le maîtriser. Il n’y a heureusement pas eu de dégâts humains, mais les lignes de téléphone fixe et mobile de KT dans les quartiers alentour ont été coupées. Les services Internet et IPTV du plus grand opérateur du pays ont également été paralysés. Le week-end des habitants des arrondissements de Jung, de Yongsan, de Mapo ou encore de la ville de Goyang dans la province de Gyeonggi a ainsi été bouleversé.La Police, la Kepco, l'opérateur électrique public sud-coréen, les pompiers ainsi que les institutions concernées vont poursuivre leurs enquêtes afin de déterminer l’origine de cet incendie. De son côté, Korea Telecom se mobilise pour remettre le réseau en état. L’entreprise se penche aussi sur les mesures de dédommagement pour ses clients qui ont été privés de service.