Séoul réduit les frais de transaction des petits et moyens commerçants

Photo : YONHAP News

Les petits et moyens commerçants pourront désormais s’acquitter de frais moins élevés aux sociétés de cartes de crédit, lors des transactions avec leurs clients. Le gouvernement et le Minjoo, le parti présidentiel, ont pris ce matin une décision en ce sens, afin d'alléger les charges à payer des entrepreneurs.Plus précisément, pour les établissements dont le chiffre d'affaires annuel s’élève entre un et trois milliards de wons, soit de 780 000 euros à 2,2 millions d'euros, la commission sera de 1,6 % au lieu de 2,21 % actuellement. Et ceux dont les revenus sont inférieurs à un milliard de wons verront ce taux réduit à 1,4 %Au total, cette mesure profitera à 93 % de l'ensemble des établissements affiliés aux services de paiement par carte de crédit.