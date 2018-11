Pompeo : les relations intercoréennes sont un élément important dans la dénucléarisation de la péninsule

Photo : YONHAP News

Les relations entre les deux Corées sont un élément important dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire d’Etat américain au cours d’un entretien téléphonique accordé à KFDI, une station de radio basée à Wichita, dans l’Etat du Kansas.Selon Mike Pompeo, les relations intercoréennes évoluent donc en parallèle avec les négociations sur la dénucléarisation du régime de Kim Jong-un. Et il a souligné que Washington est sur le même tempo que son allié de Séoul.Toujours dans la même interview, le chef de la diplomatie américaine a déclaré que les négociations Washington-Pyongyang seraient longues. Il n’a pas oublié non plus de réaffirmer que les sanctions contre Pyongyang seront maintenues.