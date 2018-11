Un think tank américain suggère à Donald Trump un « big deal » avec Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Un think tank américain a conseillé au président Donald Trump d'échanger la déclaration de la fin de la guerre de Corée contre la dénucléarisation nord-coréenne. C'est ce qu'a suggéré dimanche Harry Kazianis, directeur des études sur les questions de défense au « Center for the National Interest » à Washington.En effet, dans un article rédigé pour The Hill, la presse du Congrès américain, Kazianis a analysé que les décisions de l'administration américaine dans les prochaines semaines décideraient du sort de la question nord-coréenne : un retour à la menace de guerre nucléaire, ou l'avènement de la détente.Le chercheur américain a donc suggéré à Washington d'être plus souple et stratégique, en acceptant un échange entre la déclaration de fin du conflit et la dénucléarisation. Selon lui, si le pays de l'Oncle Sam exige le désarmement nucléaire comme préalable, le régime de Kim Jong-un n'aura pas d'autre choix que de renforcer ses relations avec la Chine et la Russie.L'expert a d'ailleurs souligné que 2018 était une année très bénéfique pour le jeune dirigeant nord-coréen, avant d'ajouter que 2019 le serait davantage. Pour lui, l'abandon définitif du programme balistique et nucléaire du royaume ermite lui permettra d'éviter la « pression maximum » infligée par les Etats-Unis.