Rapport sur les droits de l'Homme : Pyongyang fustige Washington

Photo : YONHAP News

L'organe de presse du Parti des travailleurs nord-coréen a vivement critiqué aujourd'hui les Etats-Unis, qui utilisent, selon lui, la question des droits de l'Homme pour faire pression sur son pays.Le Rodong Sinmun a ainsi évoqué le rapport de l’organisation non gouvernementale américaine Human Rights Watch, qui a analysé les violations des droits fondamentaux dans le royaume ermite. Pour le media nord-coréen, il s'agit d'une fourberie du gouvernement américain qui souhaite obtenir plus dans ses négociations avec le régime de Kim Jong-un, voire le renverser.Le quotidien a néanmoins souligné que les relations politique et militaire entre Pyongyang et Washington avaient beaucoup évolué ces derniers temps, avant d'ajouter que le pays de l'Oncle Sam devrait dorénavant changer sa politique nord-coréenne pour s'adapter à la nouvelle donne dans la péninsule coréenne.