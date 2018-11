Cheongwadae : la visite de Kim Jong-un au Sud aura lieu au moment le plus opportun pour la paix sur la péninsule

Photo : YONHAP News

La date de la visite du dirigeant nord-coréen en Corée du Sud n'est pas encore fixée. Des consultations sont en cours afin de choisir le moment qui permettra de maximiser l'effet de ce déplacement, attendu avant la fin de cette année ou après l'éventuel deuxième sommet nord-coréano-américain, début 2019. C'est ce qu'a expliqué aujourd'hui lors d'un point de presse le porte-parole de la Maison bleue.Cette annonce de la Cheongwadae laisse entendre que la prochaine rencontre entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, initialement prévue vers la fin de cette année, pourrait se tenir l'an prochain. C'est d'autant plus probable que la réunion de haut niveau entre Pyongyang et Washington ne cesse d'être différée.Justement, sur la date de cette réunion préparatoire au deuxième tête-à-tête entre Kim Jong-un et Donald Trump, Kim Eui-kyum a précisé que Séoul n’était pas en mesure de faire de commentaires, avant d'ajouter que les deux parties concernées étaient en discussion.Concernant la déclaration de fin de la guerre, Kim a maintenu que le Sud espérait toujours la conclure avant la fin de cette année. Mais, selon lui, pour résoudre cette question, un consensus doit être trouvé entre les deux Corées et les Etats-Unis, qui continuent de faire de leur mieux pour y parvenir.