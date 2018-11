La réunion de haut rang Pyongyang-Washington n'aura pas lieu dans le courant de ce mois

Photo : KBS News

Tous les éléments concourent à confirmer le report, renouvelé, de la réunion de haut niveau entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, prévue à la fin de ce mois.Selon un officiel du gouvernement sud-coréen, le vice-président du Comité central du Parti des travailleurs nord-coréen Kim Yong-chol n'a pas rejoint Pékin le week-end dernier. Ce qui permet d'affirmer que la réunion bilatérale ne se tiendra pas fin novembre, compte tenu des horaires de vols entre la capitale chinoise et New York.Qui plus est, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo doit accompagner son président Donald Trump qui assistera au G20 prévu à partir de ce jeudi en Argentine. L'officiel a néanmoins expliqué que la réunion était tout simplement reportée, et non pas annulée, les deux parties ayant affiché leur volonté de maintenir le dialogue bilatéral.