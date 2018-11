Photo : YONHAP News

Le quart nord-ouest du pays était recouvert de brouillard, ce lundi, notamment le long de la mer Jaune. Le reste du pays du Matin clair était sous le soleil.Le mercure était plutôt doux, en hausse de quelques degrés par rapport à hier. Ainsi, à 15 heures, on relevait 13°C à Séoul et à Daejeon, 12°C à Daegu, 15°C à Gyeongju, dans le sud-ouest, et enfin 17°C à Busan.