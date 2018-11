Coupe du monde de taekwondo : la Corée du Sud rentre bredouille

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud n'a pas brillé en Coupe du monde de taekwondo, son art martial traditionnel, en raison d'une série de blessures qui ont frappé ses athlètes. Lors de la Coupe du monde qui s'est déroulée les 24 et 25 novembre à Fujaïrah, aux Emirats Arabes Unis, les équipes nationales féminine et masculine se sont vues contraintes de renoncer aux épreuves juste après le premier jeu éliminatoire.Tout d'abord, les sud-Coréennes ont été battues samedi par la Côte d’Ivoire, avant de déclarer qu'elles ne pourraient plus poursuivre l'aventure en raison de blessures. Même destin funeste pour l'équipe masculine. Lors de sa rencontre contre la Russie, des athlètes ont essuyé de nombreuses blessures. Juste après sa défaite, la délégation masculine du pays du Matin clair a dû annoncer son forfait pour le reste de la compétition.L'équipe mixte a subi le même sort, toujours à cause de blessures.