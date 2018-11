Moon Jae-in s’envole pour le sommet du G20 en Argentine

Photo : YONHAP News

Nouveau voyage présidentiel à l’étranger. Moon Jae-in s’est envolé aujourd’hui pour le sommet du G20 qui se tiendra à Buenos Aires, la capitale de l’Argentine.A cette occasion, le président de la République présentera sa vision pour une « nation inclusive » aux chefs d’Etat ou de gouvernement qui y participeront, et les appellera en même temps à soutenir le processus de paix dans la péninsule.En marge de cette rencontre, une nouvelle entrevue entre lui et Donald Trump devrait avoir lieu. Les deux hommes échangeront alors sur les questions liées justement à ce processus.Le locataire de la Maison bleue prévoit aussi des entretiens bilatéraux avec les dirigeants argentin, néerlandais et sud-africain.Avant de se rendre au pays d’Amérique du Sud, Moon fera escale à Prague. Une occasion pour lui de présenter la technologie du nucléaire civil de son pays. La République tchèque projette de se doter de nouveaux réacteurs nucléaires.Et après le sommet du G20, il effectuera une visite d’Etat en Nouvelle-Zélande du 2 au 4 décembre.