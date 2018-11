Le ssireum sur la liste du patrimoine de l’Unesco grâce à une candidature conjointe

Photo : YONHAP News

Chose rare et sans précédent, un sport d’origine ancestrale a réuni les deux Corées à l’Unesco. Il s’agit du « ssireum », transcrit « ssirum » au Nord. L’institution des Nations unies vient d’approuver leur candidature conjointe pour l’inscription de cette lutte traditionnelle coréenne à son patrimoine immatériel de l’Humanité.Cette décision a été prise hier par son comité intergouvernemental de sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel, réuni à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice.Au début, Séoul et Pyongyang avaient déposé séparément leur candidature respective pour l’inscription de la discipline sportive. Pourtant, après le premier sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un à Panmunjom en avril, le Sud a proposé de les fusionner. Une proposition acceptée par le Nord. Dans ce processus, la directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, a joué un rôle important. En juin, elle a fait un déplacement en Corée du Sud et a récemment dépêché un émissaire spécial dans le nord de la péninsule pour le travail de médiation.