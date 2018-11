La passe d’armes diplomatique continue entre Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

La question des contentieux historique et territorial continue d’empoisonner les relations entre la Corée du Sud et le Japon.Séoul a officialisé mercredi dernier la fermeture de la « Fondation réconciliation et guérison » lancée afin d’aider les anciennes femmes de réconfort. Cette décision a fait vivement réagir Tokyo.Le lendemain, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a évoqué la possibilité de faire un voyage dans l’archipel pour tenter de trouver une issue au nouveau conflit diplomatique entre les deux voisins. Hier, son homologue nippon Taro Kono y a fait allusion lors d’une rencontre avec des députés du PLD, le parti au pouvoir : Kang doit venir au Japon avec une solution « correcte ».A cette occasion, la formation de Shinzo Abe a remis à Kono une résolution demandant au gouvernement de réclamer à Séoul le retrait de sa décision de dissoudre la fondation en question.Dans le même texte, elle a également dénoncé la visite de parlementaires sud-coréens sur les Dokdo, la qualifiant de violation inacceptable des droits et intérêts du Japon. Hier, huit députés sud-coréens s’y sont rendus pour inspecter de nouvelles installations construites sur ces îlots.