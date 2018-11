L’Onu confirme une exemption des sanctions contre Pyongyang pour un projet ferroviaire intercoréen

Photo : YONHAP News

Le comité de suivi du Conseil de sécurité de l’Onu des sanctions imposées à la Corée du Nord a confirmé avoir accepté la demande de dérogation déposée par Séoul. C’est ce qu’a rapporté aujourd'hui la Voix de l’Amérique.La semaine dernière, le comité avait accordé une exemption pour que les deux Corées effectuent leur inspection conjointe sur la partie nord-coréenne des voies ferrées qui les reliaient autrefois. Avec pour but de les reconnecter.A en croire un responsable de la représentation néerlandaise auprès des Nations unies, qui dirige actuellement le comité onusien, la procédure de dérogation a été menée par écrit. Le dossier la concernant ne sera pas rendu public.Pour rappel, la reconnexion des réseaux ferroviaires et routiers intercoréens et leur modernisation sont un projet prévu par l’accord de Panmunjom signé en avril par Moon Jae-in et Kim Jong-un. Pour sa première étape, le Nord et le Sud avaient voulu commencer en juillet à en faire l’état des lieux. Une opération qui a pourtant été retardée par l’objection de Washington.Vendredi, le comité a finalement autorisé Séoul à fournir les équipements nécessaires pour cette inspection. Les choses vont donc s’accélérer. Les ex-frères ennemis pourraient lancer dès cette semaine le travail opérationnel.