Familles séparées : les Coréens des USA pourraient bientôt reprendre contact avec leurs proches

Photo : YONHAP News

Les Coréens expatriés aux Etats-Unis pourraient bientôt reprendre contact avec leurs proches restés en Corée du Nord, par visioconférence ou par téléphone, probablement avant un deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.D’après Lee Cha-hee, la secrétaire générale de la DFUSA, l’association des familles coréennes séparées aux USA, citée par Radio Free Asia, c’est un haut responsable chargé de la politique nord-coréenne au département d’Etat qui a fait part d'une telle possibilité au président de l'association lors d’un entretien téléphonique.Concrètement, le responsable a appelé celui-ci en personne à la mi-novembre pour lui annoncer que son ministère avait fait désormais de cette question humanitaire une des priorités de sa politique vis-à-vis du Nord, et qu’une réunion familiale serait possible avant la « prochaine négociation nucléaire » en visioconférence ou par téléphone. Le patron de la DFUSA a compris que cette prochaine négociation serait la deuxième entrevue Trump-Kim.Par ailleurs, Lee a annoncé que son association établirait une première liste des familles souhaitant retrouver leurs proches vivant dans le nord de la péninsule, et ce avant une nouvelle rencontre du secrétaire d’Etat Mike Pompeo ou de son émissaire spécial pour la Corée du Nord Steve Biegun avec leurs homologues de Pyongyang. Cette liste sera ensuite remise au ministère américain.Selon la radio américaine, le haut responsable américain avait aussi échangé sur le dossier avec le ministre sud-coréen de la Réunification Cho Myoung-gyon lors de la visite de celui-ci à Washington à la mi-novembre.