Un fonctionnaire du Sénat français arrêté pour soupçons d’espionnage au profit de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Un haut fonctionnaire du Sénat français a été interpellé par les autorités de renseignement pour des soupçons d’espionnage au profit de la Corée du Nord, selon une source judiciaire locale citée par les médias.Il s’appelle Benoît Quennedey. Il est l’un des administrateurs de la direction de l’architecture, du patrimoine et des jardins de la Chambre haute du Parlement, en charge de la division administrative et financière. Il dirige aussi l’association d’amitié franco-coréenne. Elle s’intéresse beaucoup à la question de la péninsule coréenne.Le suspect a été arrêté dimanche par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et placé en garde à vue. Celle-ci l’interroge pour savoir s’il a effectivement fourni des informations confidentielles au régime communiste.Le Parquet de Paris avait ouvert en mars une enquête sur lui pour « recueil et livraison d’informations à une puissance étrangère, susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ». Son domicile parisien et celui de ses parents en banlieue de Dijon ont été perquisitionnés dans le cadre de cette investigation.