Des gouvernements locaux sud-coréens et chinois d’accord pour améliorer la qualité de l’air

Photo : YONHAP News

Des maires de grandes villes et des gouverneurs de provinces sud-coréens et chinois ont lancé en 2016 une conférence en vue de booster les échanges entre leurs collectivités.Pour leur deuxième rencontre, ils se sont retrouvés à Pékin. Avec pour slogan : « Vers une nouvelle ère main dans la main ».La plus grande nouveauté de la réunion cette année : ils sont convenus de travailler ensemble pour remédier au problème de la qualité de l’air qui ne cesse de se dégrader ainsi qu’à celui du changement climatique. Une déclaration commune en ce sens doit être publiée aujourd'hui à la fin des discussions.Par la même occasion, les participants des deux pays ont également décidé d’élargir la coopération touristique entre leurs villes ou provinces en associant le tourisme, la tradition ou les sports.