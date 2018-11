Coup d’envoi à Incheon du 6e Forum mondial de l’OCDE

Photo : YONHAP News

Le 6e Forum mondial de l’OCDE sur les statistiques s’est ouvert aujourd’hui dans la cité de Songdo, à Incheon.Pas moins de 3 200 dirigeants, universitaires et délégués d’organisations internationales venant de 102 pays y sont présents. Parmi eux, le Prix Nobel d’économie, l’Américain Joseph Stiglitz, le directeur du centre de développement de l’OCDE Mario Pezzini, et l’ex-patron des Nations unies Ban Ki-moon.Leurs discussions doivent porter sur les meilleures politiques gouvernementales pouvant renforcer une croissance inclusive et un bien-être durable du peuple. Les participants doivent aussi plancher sur les moyens pour le gouvernement de chaque pays de travailler en coopération avec le secteur privé, la société civile, les ONG ou encore la communauté internationale.Jeudi, au dernier jour de la conférence, les participants doivent adopter leur déclaration finale.