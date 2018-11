58 objecteurs de conscience bientôt mis en liberté provisoire

Photo : YONHAP News

Vous vous souvenez certainement que les jeunes sud-Coréens refusant de faire leur service militaire en raison de leurs convictions idéologiques ou religieuses sont condamnés à des peines de prison. Ainsi, 71 de ces objecteurs de conscience sont actuellement détenus dans des établissements pénitentiaires.Or, 58 d’entre eux vont être mis en liberté provisoire vendredi, plus tôt que prévu. Ils ont tous purgé une peine de plus de six mois d'emprisonnement.Le ministère de la Justice a pris hier une telle décision, en prenant en considération les jugements rendus par la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. En juin dernier, la première avait appelé l’Etat à créer un service civil pour ces objecteurs. Et la seconde a reconnu le 1er novembre pour la première fois leur droit de refuser la conscription.