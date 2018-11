Ouverture d’une enquête sur les e-mails envoyés par un prétendu secrétaire de la Cheongwadae

Photo : KBS News

La police a ouvert une enquête sur l’affaire des e-mails envoyés à des experts de la diplomatie et de la sécurité nationale par un individu se faisant passer pour un secrétaire de la Cheongwadae. Une affaire relayée par des journalistes de la KBS.L’équipe de la police en charge d’enquêter sur le cyberterrorisme a annoncé qu’elle était entrée en contact avec les destinataires des courriels pour en savoir plus.Précédemment, il a été confirmé qu’un inconnu se présentant comme un secrétaire du conseil de sécurité nationale de la Maison bleue avait fait parvenir ces messages à des anciens ambassadeurs ou à des experts de la diplomatie et de la sécurité nationale. Il y a attaché des prétendus fichiers confidentiels.La police cherche à savoir s’il s’agit d’un crime organisé en vue de dérober des informations via le piratage informatique.