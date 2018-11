Kim Jong-un prêt à accepter le retour des inspecteurs internationaux à Yongbyon, selon une source

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a l’intention de réautoriser les inspecteurs internationaux à visiter son principal complexe atomique de Yongbyon. Son dirigeant a fait passer ce message à Donald Trump par l’intermédiaire du président sud-coréen.A en croire une source diplomatique bien informée des négociations nord-coréano-américaines et citée par l’agence Yonhap, Kim Jong-un a exprimé une telle volonté à Moon Jae-in lors de leur sommet de Pyongyang en septembre, et celui-ci l’a transmise à son homologue américain lors de leur entrevue, également en septembre, à New York.La source a précisé que Kim s’était alors déclaré prêt non seulement à démanteler les installations du site, mais aussi à accepter le retour des inspecteurs internationaux, en cas de mesures réciproques de Washington. Sachez que le pays communiste réclame un allègement des sanctions internationales à son encontre en échange d'avancées dans sa dénucléarisation.Depuis que Washington et Pyongyang ont cherché à renouer le dialogue au début de l’année, le premier continue de demander au second d’ouvrir d'abord le complexe en question aux inspecteurs étrangers.