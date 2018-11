En route pour le sommet du G20, Moon Jae-in fait escale à Prague

Photo : YONHAP News

En route vers Buenos Aires où le sommet du G20 se tiendra vendredi et samedi, le président sud-coréen a fait escale à Prague, la capitale de la République tchèque. Moon Jae-in y est arrivé hier soir, heure locale, pour une visite de 24 heures.Au programme : un tête-à-tête avec le Premier ministre Andrej Babis ainsi que des rencontres avec les entrepreneurs locaux et avec la communauté coréenne.Le pays d’Europe centrale projette de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Lors de son entretien avec le chef du gouvernement tchèque, Moon doit l’appeler à faire en sorte que les entreprises sud-coréennes puissent participer au projet.L’occupant de la Maison bleue doit ensuite repartir pour l’Argentine. Là-bas, il prendra part au sommet du G20. Et en marge de cette conférence, il aura une nouvelle entrevue avec Donald Trump.