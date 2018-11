La Maison blanche annonce la tenue d’un nouveau sommet Trump-Moon à Buenos Aires

Photo : YONHAP News

La Maison blanche a annoncé la tenue d’une nouvelle rencontre entre son chef et le président sud-coréen en marge du sommet du G20 dans la capitale de l’Argentine. C’est son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, qui l’a confirmé hier lors d’un point de presse.Moon Jae-in doit en profiter pour agir de nouveau comme médiateur entre Washington et Pyongyang afin de débloquer leurs négociations nucléaires.Selon la présidence américaine, Donald Trump prévoit aussi des entretiens bilatéraux avec les dirigeants chinois, allemand, japonais et russe. Ses discussions avec Xi Jinping, tant attendues, seront scrutées à la loupe. La question est de savoir si les deux hommes pourront trouver une issue à la féroce guerre commerciale que se livrent leurs pays.