Photo : YONHAP News

Après un mardi ensablé, et alors que le phénomène du hwangsa (la tempête de sable jaune) s'est dissipé après avoir traversé le sud-est du pays dans la matinée, le beau temps a fait son retour dans la péninsule.Le mercure, lui, descend de quelques degrés. D’après Météo-Corée, il fait autour de 10°C à Séoul, 11°C à Daejeon, 12°C à Daegu et à Gwangju, et toujours un beau 16°C à Busan et sur l’île de Jeju.