Sanctions contre Pyongyang : 40 navires et 130 entreprises dans le viseur d’une enquête onusienne, selon le WSJ

Photo : KBS News

La Corée du Nord continue de contourner les sanctions du Conseil de sécurité de l’Onu à son encontre à travers les transferts illicites, en mer, de pétrole raffiné et de charbon.A ce propos, les Nations unies et les autorités concernées mènent actuellement une enquête sur au moins 40 navires et 130 entreprises soupçonnés d’y être impliqués. C’est ce qu’a rapporté hier le Wall Street Journal.D’après une source onusienne citée par le journal, ces navires et d’autres cargos sont suspectés d’avoir transbordé des cargaisons des marchandises en question entre différents bateaux en haute mer, et ce à environ 200 reprises. On ne sait pas encore s’il s’agit de navires nord-coréens ou non. Ils auraient été immatriculés à Taïwan ou au Togo.Selon le quotidien américain, entre janvier et août, une vingtaine de tankers ont effectué au moins 148 livraisons vers le pays communiste. S’ils avaient emporté leur charge maximale, la quantité de pétrole raffiné fournie au Nord aurait été cinq fois supérieure au plafond de 500 000 barils par an, fixé par l’organe sécuritaire de l’Onu.