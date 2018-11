Premier essai aujourd’hui du lanceur sud-coréen Nuri

Photo : KBS News

Comme prévu, le premier essai du deuxième lanceur sud-coréen KSLV-2, ou Nuri, va être effectué aujourd’hui. Pour cela, la fusée a été déplacée hier sur son pas de tir au centre spatial de Naro, dans le sud du pays.Le ministère des Sciences et des Technologies doit annoncer l’heure exacte du tir vers 14h30 après avoir pris en compte les résultats de la dernière répétition générale et les conditions météorologiques. Si tout se passe bien, le lanceur doit décoller à 16h. Il est doté pour le moment d’un seul engin d’une poussée de 75 tonnes, un engin de conception purement coréenne. Il s’agit de tester sa performance.Selon l’Institut sud-coréen de recherche spatiale (Kari), le tir sera considéré comme un succès si la durée de combustion du moteur dépasse 140 secondes. Si tel est le cas, la fusée expérimentale atteindra son altitude cible de 200 km cinq minutes après son décollage, avant de s’abîmer dans les eaux internationales entre l’île sud-coréenne de Jeju et celle d’Okinawa au Japon.Le pays du Matin clair ambitionne de développer d’ici à 2021 une fusée de trois étages et de 300 tonnes, 100 % sud-coréenne, capable d’emporter une charge de 1,5 tonne.