Une ONG humanitaire sud-coréenne retourne au Nord pour la première fois en six ans

Photo : YONHAP News

Le Korean Sharing Movement (KSM), une ONG humanitaire sud-coréenne qui vient en aide à la Corée du Nord, va y dépêcher aujourd’hui une délégation de 14 membres. Elle s’y rend via la ville chinoise de Shenyang pour une visite de quatre jours, après avoir obtenu l’aval du ministère de la Réunification.Ce premier déplacement en six ans a pour but d’échanger avec les interlocuteurs du Nord sur les moyens de reprendre, voire élargir les projets qui avaient été menés autrefois dans divers domaines. Il s’agit entre autres de santé publique, de développement agricole et d’élevage, ou encore du secteur forestier.Ces discussions seront menées en préparation de l’éventuel assouplissement des sanctions internationales contre l’Etat communiste.